WaltherPark: Tunnel unter Südtiroler Straße öffnet im Herbst

Bozen – Einen seltenen Einblick hatten Journalisten, Fotografen und Kamerateams am heutigen Freitag in die größte private Baustelle Südtirols, den WaltherPark in Bozen. Oberirdisch erreicht der Baukörper bereits das dritte Obergeschoss; unterirdisch bilden der schon 200 Meter lange Tunnel sowie die Tiefgaragengeschosse beeindruckend große Hallen. „Zugleich haben wir schon heute wirklich interessante Brands als künftige Geschäftsmieter im WaltherPark unter Vertrag“, erklärte Heinz Peter Hager, Präsident von SIGNA Italien.

Zum Betreten der Großbaustelle hatten auch die Medienvertreter sämtliche Sicherheitsvorschriften rigoros einzuhalten – dazu gehört neben der namentlichen Registrierung die Ausstattung mit Sicherheitsschuhen, Helmen und Warnwesten. Die Führung übernahmen Heinz Peter Hager und SIGNA-Ingenieur Martin Clementi.

Mehr als 150 Bauarbeiter arbeiten derzeit an verschiedenen Gewerken der Baustelle: Während obenauf Decken, Säulen und tragende Elemente gegossen werden (ca. 1.000 Quadratmeter pro Woche), werden unterirdisch bereits Anlagen installiert (Elektroanlagen, Brandschutz, Belüftung etc.) und Wände verkleidet. „Wir kommen nun wirklich sehr rasch weiter und liegen gut im Zeitplan“, so Hager. Clementi bestätigte, dass schon in wenigen Wochen, im September 2023, die Südtiroler Straße wieder geöffnet wird: Die ersten 200 Meter Tunnel unter dem Verdiplatz sind fertiggestellt und haben in zwölf Metern Tiefe den Kreuzungsbereich Südtiroler Straße/Perathonerstraße erreicht; nun wird die Oberfläche wiederhergestellt und kann dann zur Benutzung freigegeben werden.

Ebenfalls diesen Herbst beginnt auf dieser Westseite der Baustelle die Montage der Fassade; während ostseitig (Richtung Bahnhof) die Decke des zweiten Obergeschosses fertiggestellt wird. Wichtig: Der grundlegende Baukörper des WaltherPark beginnt im vierten Untergeschoss und reicht bis zum dritten Obergeschoss; dort beginnt dann das „Parterre“ der privaten Wohnhäuser mit Gärten, Loggias und Terrassen.

Doch nicht nur der Bau schreitet zügig voran. „Wir sind auch in der Vermarktung sehr erfolgreich: Für rund 60 Prozent der Geschäftsflächen im Shopping Center sind bereits Mietverträge unterzeichnet; darunter befinden sich wirklich einige interessante Brands“, so Hager, der betont: „Die Bevölkerung von Bozen, aber auch Gäste von auswärts, werden ein sehr attraktives und auch neues Angebot vorfinden, welches die Bozner Innenstadt insgesamt aufwertet“, so Hager. Das Shopping Center ist insgesamt 31.000 Quadratmeter groß und wird rund 90 Geschäfte umfassen.

Das Vier-Sterne-S-Hotel (5.400 Quadratmeter) ist bereits verpachtet und auch der Wohnungsverkauf läuft gut weiter: Weniger als ein Jahr nach Verkaufsstart ist gut die Hälfte der Wohnungen schon verkauft – insgesamt werden rund 110 Wohnungen errichtet. Bereits vollständig ausverkauft sind die Büroflächen (11.000 Quadratmeter).

Der WaltherPark ist ein Multifunktionsgebäude, das nach modernsten Nachhaltigkeitsstandards errichtet wird; er verfügt über die Vorzertifizierung Leed Gold, wird per Flusswasserkühlung und mit Fernwärme klimatisiert. Zudem verbessert der Bau die bereits zuvor versiegelte Fläche, die darüber hinaus von Fliegerbomben und verseuchtem Erdreich gereinigt wurde. Eröffnung ist im Frühling 2025.