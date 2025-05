Wasser als Schlüsselressource

Von: luk

Bozen – In einer Welt, in der Wasserknappheit gleich Produktionsengpässe bedeutet, kann es sich die Industrie nicht mehr leisten, auch nur einen Tropfen zu verschwenden. Bis 2050 wird der globale Wasserbedarf laut UNESCO um 30 % steigen – während die verfügbaren Süßwasserreserven schrumpfen. Die Zeit linearer Wassernutzung ist vorbei. Die Zukunft liegt in intelligenter Wiederverwendung, geschlossenen Kreisläufen und Technologien, die Prozesswasser nicht als Abfall, sondern als Ressource begreifen.

Unter dem Titel „Von der Wiederverwendung zum Net Zero Water Discharge: das industrielle Wassermanagement der Zukunft“ rückt der NOI Techpark in Bozen am 29. Mai genau dieses Thema in den Fokus. Die Veranstaltung vereint führende Fachleute, Unternehmen, Forschende und Innovationstreibende, um neue Wege für ein nachhaltiges Wassermanagement in der Industrie aufzuzeigen.

Das Programm reicht von der Beleuchtung geltender Normen über die Veranschaulichung aktueller Methoden zur Wassereinsparung bis hin zur Vorstellung konkreter Fallbeispiele wie Dolomites Milk oder der Industriesymbiose zwischen eco center und den beiden Südtiroler Getränkeherstellern Forst und Zipperle. Auch neueste Konzepte wie jenes von Biotitan werden besprochen: Das Start-up nutzt Nanotechnologie-Beschichtungen, um die Reinigung und den damit verbundenen Wasserverbrauch in Anlagen der Lebensmittelindustrie zu optimieren.

„Wassertechnologien zählen zu den zentralen Themenfeldern unserer Spezialisierung im NOI Techpark. Mit Know-how-Transfer-Events, Forschungsinfrastruktur, Vernetzung und individueller F&E-Beratung unterstützen wir Unternehmen dabei, sich für kommende Herausforderungen zu rüsten und zu Vorreitern im Wassermanagement zu werden“, so Stefano Dal Savio, Head of Unit Tech Transfer Green im NOI Techpark.

Das Event wird kofinanziert von der Europäischen Union im Rahmen des Projekts EFRE-Impact. Die Teilnahme ist kostenlos und wird mit 3 CFP der Ingenieurkammer Bozen anerkannt. Infos und Anmeldung unter noi.bz.it/de/events.