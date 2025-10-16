Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Wechsel an der Spitze des Raiffeisenverbandes Südtirol
Generaldirektor Zampieri geht - Tanner übernimmt

Wechsel an der Spitze des Raiffeisenverbandes Südtirol

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 10:17 Uhr
Wechsel an der Spitze
Raiffeisenverband
Von: luk

Bozen – An der Spitze von Südtirols größtem Genossenschaftsverband, dem Raiffeisenverband Südtirol, zeichnet sich eine Veränderung ab: Generaldirektor Robert Zampieri wird auf eigenen Wunsch hin den Verband mit 31. Dezember 2025 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, so Generaldirektor Robert Zampieri. „Die Tätigkeit für den größten Genossenschaftsverband Südtirols war eine Zeit großer Verantwortung, aber auch eine sehr bereichernde und prägende Phase meines Berufslebens.“

Seit Jänner 2023 führt Robert Zampieri den Raiffeisenverband, der mit 359 Mitgliedsgenossenschaften und knapp 200.000 Einzelmitgliedern der größte Genossenschaftsverband Südtirols ist – mit Mitgliedsgenossenschaften aus den Bereichen Landwirtschaft, Finanzen, Soziales, Konsum und Energie ein überaus komplexer Verband.

Während seiner Zeit als Generaldirektor setzte er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Verbandes. Zu den zentralen Projekten zählen unter anderem der geplante Um- und Neubau des Raiffeisenhauses in Bozen, die interne organisatorische Neustrukturierung, die Einführung innovativer Dienstleistungen sowie die Eingliederung neuer Tochterunternehmen, die heute die Raiffeisenfamilie in wichtigen Geschäftsbereichen ergänzen und stärken.

„Wir respektieren die Entscheidung von Robert Zampieri und danken ihm für den Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Der Verband bleibt klar auf Kurs und wird die anstehenden Aufgaben mit Kontinuität und Weitblick weiterführen,“ so der Obmann des Raiffeisenverbandes Herbert Von Leon.

Robert Zampieri wird sich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Um die Kontinuität in der Verbandsführung sicherzustellen, wird Vizedirektor Christian Tanner mit 1. Jänner 2026 die Funktion des Generaldirektors übernehmen und den Verband gemeinsam mit Obmann Herbert Von Leon leiten.

