Treffen der Arbeitsgruppe WeinKultur Marling

Weinranke und WeinKultur Marling national geschützt

Montag, 08. Dezember 2025 | 17:03 Uhr
Brugger Markus
Von: luk

Bruggerhof/Marling – Die Arbeitsgruppe WeinKultur Marling traf sich vor Kurzem beim Bruggerhof von Markus Gamper, der den Teilnehmenden seinen Betrieb vorstellte und zur Verkostung von zwölf hausgemachten Likören einlud. Die hohe Qualität der Produkte sorgte in der Runde für sichtbare Begeisterung.

Zum geselligen Teil des Treffens gehörte eine typische, zünftige Tiroler Marende mit anschließendem Dessert. Im Rahmen des Rückblicks auf bisherige Projekte wurde gleichzeitig ein erster Ausblick auf die Vorhaben im Jahr 2026 geworfen.

Einen bedeutenden Höhepunkt setzte WeinKultur-Koordinator Walter Mairhofer: Er gab offiziell bekannt, dass sowohl das Bild der Weinranke als auch der Schriftzug WeinKultur Marling seit Kurzem national geschützt sind. Die Bestätigung erfolgte vor wenigen Wochen durch die Handelskammer. Zudem berichtete Mairhofer vom großen Erfolg der diesjährigen Verleihung des Titels Südtiroler Weinkulturbotschafter, die gemeinsam mit den Vinum Hotels durchgeführt wurde.

Bürgermeister Felix Lanpacher nutzte das Treffen, um sich im Namen der Gemeinde bei der Arbeitsgruppe zu bedanken. Gleichzeitig sicherte er auch für das neue Jahr Unterstützung zu – insbesondere nachdem der Tourismusverein das allgemeine Ortsmarketing übernommen hat.

Kellermeister Stefan Kapfinger informierte darüber, dass die Kellerei Meran im Jahr 2026 ihr 125-jähriges Bestehen feiern wird.

Im neuen Jahr wolle man verstärkt hervorheben, dass Marlinger Betriebe ihren Gästen die Möglichkeit bieten, bewusst Marlinger Wein zu genießen. „Ein wenig mehr Patriotismus wäre ein großer Wunsch“, so Hannes Kofler.

Positiv aufgenommen wurde auch die Präsentation der Marlinger Betriebe im Dorfblatt. Die Arbeitsgruppe kündigte an, bestehende Projekte weiterzuführen – darunter die Arbeit an einem Roman zur Marlinger Weinkultur sowie die Fortsetzung des erfolgreichen Gugelhupf-Projekts mit Trauben.

Das Treffen endete in motivierter Atmosphäre und mit dem gemeinsamen Ziel, die Marlinger Weinkultur weiterhin sichtbar und erlebbar zu machen.

Bezirk: Burggrafenamt

