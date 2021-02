Weiterhin starke Präsenz der Brauerei FORST im Wintersport

Forst – Die Präsenz der Spezialbier-Brauerei FORST in den Wintersportarten erreicht in dieser Rennsaison 20/21 ihren Höhepunkt mit den Alpinen Ski-

Weltmeisterschaften 2021 in Cortina und ist Ausdruck der langjährigen Zusammenarbeit des Südtiroler Unternehmens in dieser Disziplin.

Auch für die Wintersaison 20/21 bestätigt und intensiviert die Brauerei FORST ihre Präsenz in den vielen Wintersportdisziplinen und zeigt sich erneut den Athletinnen und Athleten der italienischen Nationalmannschaft nahe.

Die Brauerei FORST hat dank der starken Verbindung zum Italienischen Wintersportverband FISI als „Offizielles Bier des Skisports“ an den wichtigsten italienischen Etappen der Alpinen Ski-Weltcuprennen in Gröden, Alta Badia, Madonna di Campiglio sowie in Bormio teilgenommen. Darüber hinaus ist die Brauerei FORST anlässlich der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft Nationaler Partner von Cortina 2021 und wird an der Veranstaltung mit einer starken institutionellen Sichtbarkeit im Herzen von Cortina und in der Nähe der Rennstrecke teilhaben.

„Seit Jahren stehen wir den Athletinnen und Athleten der Nationalmannschaft und der FISI nahe. Es verbinden uns die Leidenschaft für die Berge, die Nähe und der damit verbundene Respekt zur Natur, unsere Herkunft, ein beständiges Engagement und ein starker Teamgeist“, erklärt Cellina von Mannstein der Brauerei FORST.

Neuheit für Cortina 2021: FORST 0,0 Prozent „Limited Edition”

Für die Skiweltmeisterschaft hat die Brauerei FORST eine limitierte Ausgabe des alkoholfreien FORST 0,0 Prozent mit einer innovativen, gesleevten Flasche im sportlichen Look kreiert, welche vor Ort während der Rennen und exklusiv im online Shop auf forst.it sowie auf der offiziellen Website von Cortina 2021 erworben werden kann.

Das FORST 0,0 Prozent zeichnet sich durch seine 0,0 Volumenprozent Alkohol, einem niedrigen Kaloriengehalt, seine regenerierende Frische, den angenehmen Hopfennoten und einem echten Biergeschmack aus. Voll und ausgewogen, wird es zum perfekten alkoholfreien Bier für alle Bierliebhaber, die sich zunehmend an einen sportlichen und gesunden Lebensstil orientieren. In der Standardversion ist dieses alkoholfreie Bier im Getränkefachgroßhandel, in der Gastronomie und im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel.