Weltladen Meran-Lana: Klaudia Resch ist neue Präsidentin

Neuer Schwung in der Förderung des Fairen Handels im Burggrafenamt

Von: mk

Meran/Lana – Die Sozialgenossenschaft, welche die Weltläden in Meran und Lana führt, hat kürzlich in ihrer Jahreshauptversammlung das Führungsgremium neu bestellt. Im Verwaltungsrat sitzen künftig Klaudia Resch, Heidi Nussbaumer, Ulrike Kienzl, Susanne Geier und Markus Dapunt. Der Verwaltungsrat hat Klaudia Resch zur neuen Vorsitzenden und Markus Dapunt zu ihrem Vize ernannt.

Klaudia Resch war bereits in der Vergangenheit Präsidentin der Sozialgenossenschaft. Für die nächsten drei Jahre übernimmt sie erneut die Führung und löst Markus Dapunt ab, der als Vize fungieren wird. Mit Ulrike Kienzl und Susanne Geier sind nun zwei junge Kräfte mit dabei, welche für neuen Schwung sorgen werden. Heidi Nussbaumer ist die Geschäftsführerin der beiden Läden.

Neben der zweiten hauptamtlichen Mitarbeiterin in Teilzeit, Rosmarie Ennemoser, sind es vor allem die vielen Freiwilligen, welche in den Weltläden von Meran und Lana tätig sind. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Umsatz befriedigend ausfällt und der Faire Handel im Burggrafenamt weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Inzwischen ist auch die Gemeinde Meran aktiv geworden und versucht, mit diversen Initiativen ihrem Titel einer „Fair Trade Town“ gerecht zu werden und den fairen Handel zu fördern.

„Fairer Handel“, so die Definition der internationalen Fair-Trade-Dachorganisation (WFTO), „ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung.“ Diese Idee versuchen die Weltläden in Meran und Lana zusammen mit den anderen 11 Südtiroler Weltläden voranzubringen.

Wesentlich dazu beigetragen hat seit dem Jahre 1991 das Gründungsmitglied Ivo Carli. Er ist zwar nominell erstmals nicht mehr im Verwaltungsrat vertreten, bleibt aber weiterhin eine Stütze der Genossenschaft und kümmert sich v. a. um die Buchhaltung und andere verwaltungstechnische Aufgaben. In der Vollversammlung wurde den Freiwilligen und besonders Ivo Carli herzlich für ihr Engagement gedankt.