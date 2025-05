Weltordnung im Umbruch: “Richtig investieren in turbulenten Zeiten”

Von: luk

Meran – Mit Christian Wulff und Jens Korte gelang es dem Team des Raiffeisen InvestmentClubs zum 25-Jahr-Jubiläum des Clubs und seines Anlagersymposiums zwei außergewöhnliche Referenten nach Südtirol zu laden. Rund 600 Mitglieder des Raiffeisen InvestmentClubs freuten sich im Kurhaus von Meran über spannende Einblicke und wertvolle Informationen für die eigene Geldanlage.

„Demokratien stehen von innen wie von außen unter erheblichem Druck. Populistische nationalistische Kräfte erleben einen Aufwind, weil sie die Ängste und Verunsicherungen in Umbruchsituationen ausnutzen. Dies gefährdet Europa, die Demokratie und den Frieden. Ich hoffe, dass junge Menschen dies erkennen und sich deshalb stärker engagieren“, so der deutliche Apell des ehemaligen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Christian Wulff beim Anlegersymposium des Raiffeisen InvestmentClubs gestern (14.05.2025) im Kurhaus von Meran. „Demokratien läuten nicht, wenn sie sich verabschieden“, so Wulff eindringlich.

Mit Blick auf die weiteren Herausforderungen demografischer Wandel, Digitalisierung und Klimawandel hob er die Chancen hervor, die sich daraus für Europa ergeben: „Die europäischen Technologieunternehmen haben hohe Innovationskraft, ziehen junge Menschen an und bieten Zukunftschancen. Der Wandel hin zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Wirtschaftsweise wird uns mit neuen Möglichkeiten konfrontieren. Die grüne Transformation birgt viel Potenzial für Wachstum und neue Arbeitsplätze.“ Und mit Blick auf die USA von Donald Trump fand er auch Gutes in der Situation: „Es gibt keine bessere Zeit zu leben als jetzt, in Wohlstand und Frieden. Wir in Europa müssen zusammenstehen, denn kein globales Unternehmen kann ohne den europäischen Binnenmarkt auskommen. Darauf gilt es, sich zu besinnen.“

Auf die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen der zweiten Amtszeit von Donald Trump ging Jens Korte ein. Der renommierte Finanz- und Wirtschaftsjournalist lebt seit den 1990er Jahren in New York und berichtet direkt von der Wall Street für Medien wie n-tv, SRF, die Deutsche Welle und die NZZ. In seinem Vortrag veranschaulichte er: „Das Faszinierende ist, dass nicht alles Unsinn ist, was Trump sagt. Denn es wird wirklich so viel Billigware aus China importiert, die wir nicht benötigen“, führte der Journalist in seinen Vortrag ein. „Wenn Trump in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit über 140 Dekrete unterzeichnet hat, so ist dies keine richtige Politik. Doch die aggressivste Zollpolitik in den USA seit 1890 hat die die Aktien- und Bondmärkte zum Ausflippen gebracht, und erst die Finanzmärkte konnten Trump in seinem Aktionismus stoppen.“

Was er für die Zukunft sehe, war eine der Zuschauerfragen im Anschluss: „Ich kann nur sagen, dass Trump im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit sehr wohl einen Plan hat.“ Wer die Strippenzieher hinter ihm sind, sei die Frage der Stunde, denn daran hänge sehr viel. „Es sind meines Erachtens nicht die Milliardäre aus dem eher libertären Silicon Valley. Seine Berater hinter ihm zu benennen, wird helfen, vieles am Markt besser zu verstehen.“

Seit 2000 organisiert der Raiffeisen InvestmentClub Veranstaltungen für seine Mitglieder und lädt regelmäßig herausragende Finanzexpert*innen nach Südtirol. „Vor 25 Jahren als Idee geboren, konnten wir bisher 123 Veranstaltungen organisieren, von Clubreisen, Sommer- und Herbstveranstaltungen mit Themen rund um die persönliche Entwicklung bis hin zu den äußerst beliebten Anlegersymposien wie heute in Meran“, so der Obmann des Raiffeisen InvestmentClubs, Gernot Häufler. „Expertinnen und Experten für die Veranstaltungen des Raiffeisen InvestmentClubs zu gewinnen, die aufgrund ihrer langjährigen Expertise eine profunde Sicht auf die Märkte geben können, ist unser zentrales Anliegen.“

Die Mitglieder des Raiffeisen InvestmentClubs dankten es mit langanhaltendem Applaus. Der Abend klang für die rund 600 Gäste bei einem Flying Buffet und Netzwerken aus.