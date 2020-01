“Weniger Zettel mehr Bildung”

Bozen – Vor kurzem haben die Abgeordneten von Team K Alex Ploner und Josef Unterholzner mit dem Präsidenten des Unternehmerverbandes Federico Giudiceandrea und Direktor Josef Negri vier zentrale Bedürfnisse der einheimischen Wirtschaft und der Unternehmer diskutiert.

“Der Abg. Josef Unterholzner, der mit den Herausforderungen seiner Unternehmerkollegen bestens vertraut ist, wird das Thema Wohnraum zu leistbaren Mietpreisen für Mitarbeiter im Landtag vorbringen. Gesprochen wurde mit der Führung des Unternehmerverbandes auch über eines der Kernthemen von Team K, die ausufernde Bürokratie und wie diese gesetzlich in Griff zu bekommen ist. Beide Seiten, sowohl die politische als auch die wirtschaftliche, sind ebenfalls bemüht, Lösungen für die Probleme im Zusammenhang mit der belastenden Mobilität zu finden”, heißt es in einer Aussendung.

“Der schon seit Jahren vom Unternehmerverband befürworteten Gründung einer English School für die Kinder ausländischer Fachkräfte begegnet der Abg. Alex Ploner mit seiner Forderung nach einer Europäischen Schule, welche er in der kommenden Landtagswoche einbringen wird. Diese sollte in Zukunft ein Zusatzangebot auch für Südtiroler Familie darstellen, die sich eine internationale und mehrsprachige Bildung wünschen. Eine vom Unternehmerverband organisierte Fachtagung findet am 18. Februar in Bozen stellt dieses Bildungskonzept näher vor. In einem waren sich die Abgeordneten und die Spitze des Unternehmerverbandes einig, ein starkes Unternehmertum bedeutet eine fruchtbare Zukunft für das Land. Es ist an der Politik, im Austausch mit jenen die täglich für Arbeit, Wachstum und Wohlstand sorgen, deren Themen zu hören und am Puls der Zeit für die entsprechende und nachhaltige Voraussetzungen zu sorgen”, so das Team K.