Wer Tätowierungen und Piercings durchführt, muss sich Wissen aneignen

Bozen – Jedes Jahr werden in Südtirol Ausbildungskurse in deutscher und italienischer Sprache für die Befähigung zum Tätowieren und zur Durchführung von Piercings organisiert. Dabei handelt es sich nicht um Kurse zum Erlernen der handwerklichen Fertigkeiten, sondern es geht um korrekte Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen.

Der Kursbesuch ist vom Gesundheitsministerium vorgeschrieben und Voraussetzung, um die Genehmigung für die Ausübung der Tätigkeit zu erhalten. Dies gilt unter anderem auch für Gold- und Silberschmiede und all jene, die nicht ausschließlich verpackten und sterilen Ohrschmuck mit der eigens vorgesehenen Zange an Ohrläppchen anbringen.

Der nächste Kurs in deutscher Sprache wird im Zeitraum April bis Juni 2024 abgehalten, Einschreibungen sind über das Portal “myCivis” bis 22. März möglich, indem man das entsprechende Formular ausfüllt. Die Kurse in italienischer Sprache finden im September bis November 2024 statt (die Einschreibung kann in diesem Fall vom 8. Juli bis 23. August 2024 erfolgen). Der Kurs umfasst mindestens 30 Stunden. Als Zugangsvoraussetzung sind ein Mittelschul- oder gleichwertiger Abschluss und ein Mindestalter von 18 Jahren vorgesehen.

Weitere Informationen dazu gibt es hier!