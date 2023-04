“Wertvoller Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf”

Bozen – Am Freitag, 14. April, fand in Bozen die Vollversammlung der Sozialgenossenschaft Mit Bäuerinnen lernen – wachsen – leben statt. Mehr als 100 Tagesmütter und Betreuerinnen von Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen nahmen daran teil. Gemeinsam leisteten sie 2022 rund 535.000 Betreuungsstunden, mit denen sie Familien entlasten konnten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichten.

Präsidentin Maria Hochgruber Kuenzer freute sich über das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder. Gemeinsam hielt man Rückschau auf das vergangene Jahr und zog eine überaus erfreuliche Bilanz. 133 Tagesmütter leisteten im Jahr 2022 rund 530.000 Betreuungsstunden. Im Durchschnitt konnten so monatlich 680 Kinder südtirolweit einen Betreuungsplatz finden. Beinahe flächendeckend wird der Tagesmutterdienst in Südtirol mittlerweile angeboten und erfreut sich einer immer größeren Nachfrage. 890 Anfragen von Familien gingen 2022 ein, berichtete die Koordinatorin des Tagesmutterdienstes, Maria Hafner Egger. Hochgruber Kuenzer richtete in ihrer Ansprache die Worte an die Mitglieder: „Ihr alle leistet mit eurer hervorragenden Arbeit einen immens wertvollen Beitrag für Südtirol“. Insgesamt gehören der Sozialgenossenschaft aktuell 330 Mitglieder an.

Auch der etwas jüngere Betreuungsdienst Gemeinsam Alltag leben ist nach dem Einbruch während der Corona-Pandemie wieder im Wachsen. Er ermöglicht Betreuungen von Senioren und Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen. Derzeit läuft ein Ausbildungslehrgang für neue Betreuerinnen und Betreuer in der Fachschule Haslach in Bozen. 13 Absolventen schließen in diesen Tagen ihre Ausbildung ab.

Ein Schwerpunkt der Betreuungsdienste der SG ist der enge Naturbezug und die Naturpädagogik. Um diesen Schwerpunkt kontinuierlich auszubauen und eine fachlich hochwertige Betreuung anhaltend zu gewährleisten, bietet die Sozialgenossenschaft ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein breites Angebot an Weiterbildungen über das Jahr verteilt an. 2022 waren dies mehr als 40 Weiterbildungsangebote und pädagogische Erfahrungsaustausche, berichtet Hochgruber Kuenzer. Hier wird die SG im Besonderen unterstützt von den Fachschulen für Land-, Hauswirtschaft und Ernährung, welche sich immer wieder als verlässliche und professionelle Partner erweisen. So werden auch 2023 zwei Tagesmutterausbildungen in Südtirol erfolgreich abgeschlossen, eine in der Fachschule Kortsch, eine zweite in Dietenheim.

Beeindruckt von den Tätigkeiten und Zahlen der Sozialgenossenschaft zeigten sich auch die vielen Ehrengäste, die der Einladung zur Vollversammlung gefolgt waren. Neben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrätin Waltraud Deeg waren auch Landesbäuerin Antonia Egger Mair, Bezirksbäuerin Renate Taschler Steinwandter, Thomas Mauroner, Mitglied der SBJ-Landesführung, Herbert Von Leon und Christian Tanner vom Raiffeisenverband sowie Theresia Agreiter, Landespräsidentin der Seniorenvereinigung, anwesend. In ihren Grußworten gratulierten sie zur erfolgreichen Arbeit der Sozialgenossenschaft und freuten sich über die positive Bilanz. Von allen Seiten wurde der enorme Wert der Dienstleistungen für die Südtiroler Bevölkerung hervorgehoben.

LH Kompatscher betonte, dass es sich hier um eine wunderbare Erfolgsgeschichte handle und wünschte für beide Dienste weiterhin viel Erfolg.