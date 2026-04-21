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In der Plus-Variante gibt es für das Logo mehrere Optionen

WhatsApp Plus: Das steckt im Bezahl-Abo

Dienstag, 21. April 2026 | 11:12 Uhr
In der Plus-Variante gibt es für das Logo mehrere Optionen
APA/APA/dpa-tmn/Fabian Sommer
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Von: APA/dpa

WhatsApp plant ein kostenpflichtiges Abo mit zusätzlichen Design- und Sortierungsfunktionen. Mit “WhatsApp Plus” sollen sich Chatlisten mit Klingeltönen und Hinweisen personalisieren und bis zu 20 statt bisher drei Chats fixieren lassen, damit sie ganz oben in der Übersicht angezeigt werden. Weitere Funktionen, die der Messenger in seinem Blog auflistet:

– individuelle Klingeltöne für einzelne Kontakte (in der App wählbar)

– mehr Auswahl bei Design und Symbolen für die App: laut “wabetainfo.com” gibt es 18 Farben als Hintergrund und 14 Optionen für das App-Icon (für alle, denen die klassische weiße Sprechblase mit Telefonhörer auf grünem Grund als Symbol zu langweilig ist)

– zusätzliche Sticker mit Spezialeffekten

Erst mal nach und nach für Android

Zunächst ist das Plus-Abo für die Android-Geräte gedacht, nicht für iOS. Das könnte noch zu einem späteren Zeitpunkt folgen, so wabetainfo.com.

Flächendeckend ausgerollt ist WhatsApp Plus auch auf den Android-Geräten noch nicht. Es sei “derzeit nur an ausgewählten Orten verfügbar”.

Wie “wabetainfo.com” berichtet, steht es bisher einer limitierten Zahl von Nutzern zur Verfügung, die die neuesten Updates für die App heruntergeladen haben. In den nächsten Wochen sollen dann immer mehr Accounts die Option bekommen. Sie lässt sich dann unter “Einstellungen” – “Abos” – “WhatsApp Plus” aufrufen, so der Messenger in seinem Blog.

Rund 2,50 Euro im Monat

Das Plus-Abo wird nur mit dem WhatsApp-Messenger, nicht mit der Business-App funktionieren, so das Meta-Unternehmen. Laut “Heise online” und anderen Fachmedien soll es in Europa 2,49 Euro monatlich kosten. Es ist nur ein aktives Abo pro WhatsApp-Konto möglich.

Und wird das Abo nun Pflicht? Nein, erst mal nicht, wie aus dem Supportdokument hervorgeht. Der Messenger mit seinen zentralen Funktionen wie Chatten und (Video-)anrufen an sich soll kostenlos bleiben.

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