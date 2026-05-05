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Avatare für den Messenger waren Ende 2022 eingeführt worden

WhatsApp streicht Avatare als Profilbilder

Dienstag, 05. Mai 2026 | 09:35 Uhr
Avatare für den Messenger waren Ende 2022 eingeführt worden
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Von: APA/dpa

Aus fürs virtuelle Ich im WhatsApp-Profil: Avatare lassen sich in dem Messenger bald nicht mehr bearbeiten und werden nach und nach bei allen Nutzenden entfernt, die sie als Profilfoto verwenden. Das Erstellen neuer Avatare ist auch nicht mehr möglich, wie Meta auf den WhatsApp-Hilfeseiten erklärt.

Avatare für den Messenger waren Ende 2022 eingeführt worden: Die persönlichen, grafischen Stellvertreter ließen sich auf Basis verschiedener Grundtypen erstellen und mit vielen Merkmalen von der Frisur bis hin zu Outfits individualisieren.

Wo die Avatare bleiben dürfen – sogar in 36-facher Ausführung

Damit konnte man sich dann auch ein Set von 36 personalisierten Stickern generieren lassen, die den eigenen Avatar mit verschiedenen Emotionen oder bei diversen Aktionen zeigen. Diese bestehenden Avatar-Sticker sollen laut Meta auch weiterhin verwendet werden können.

Einen Grund, warum die Avatare gehen müssen, nennt Meta nicht. Das Portal “WABetaInfo.com”, das zuerst über das Avatar-Aus berichtet hatte, vermutet aber, dass mangelndes Interesse der Nutzenden für das Ende der virtuellen Stellvertreter verantwortlich ist.

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