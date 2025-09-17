Wieder Streik im Zugverkehr ausgerufen

Von: mk

Bozen – Im Zugverkehr wird wieder gestreikt, und zwar am 21. September ab 21.00 Uhr und am 22. September bis 20.59 Uhr. Ausfälle und Beeinträchtigungen im Zugverkehr sind möglich.

Betroffen bei dem 24-stündigen Nationalstreik sind Züge von Trenitalia, Italo und Trenord. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.

Die südtirolmobil-App/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten“ als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen“ nicht mehr verfügbar sind.

Wichtig: Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Deshalb sollte man gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig beachten.

Der Streik wurde von der Gewerkschaft USB ausgerufen.