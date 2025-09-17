Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Wieder Streik im Zugverkehr ausgerufen
Start am 21. September ab 21.00 Uhr

Wieder Streik im Zugverkehr ausgerufen

Mittwoch, 17. September 2025 | 15:18 Uhr
Schiene Zug leer
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Im Zugverkehr wird wieder gestreikt, und zwar am 21. September ab 21.00 Uhr und am 22. September bis 20.59 Uhr. Ausfälle und Beeinträchtigungen im Zugverkehr sind möglich.

Betroffen bei dem 24-stündigen Nationalstreik sind Züge von Trenitalia, Italo und Trenord. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.

Die südtirolmobil-App/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten“ als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen“ nicht mehr verfügbar sind.

Wichtig: Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Deshalb sollte man gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig beachten.

Der Streik wurde von der Gewerkschaft USB ausgerufen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
67
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
66
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
55
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
52
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 