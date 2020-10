Wine Festival in Meran wird verschoben

Meran – In Übereinstimmung mit der neuen Verordnung der Autonomen Provinz Bozen wird die 29. Ausgabe des WineFestival in Meran auf den 26. bis 30. März 2021 verschoben. Dies teilen die Organisatoren auf ihrer Homepage mit. Ab 19. Oktober gelten auch in Südtirol zusätzliche Vorgaben, um das Infektionsgeschehen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Unter anderem dürfen bei öffentlichen Events und Veranstaltungen sowie Märkten weder innen noch im Freien Speisen und Getränke verabreicht werden. In der Gastronomie dürfen ab 18.00 Uhr Speisen und Getränke nur am Tisch konsumiert werden. Dabei müssen die Gäste an ihren Plätzen bleiben und bedient werden. Alle Schankbetriebe, aber auch Eisdielen und Konditoreien müssen innerhalb 23.00 Uhr ihre Tore schließen. Für die Speisebetriebe gilt 24.00 Uhr als Sperrstunde.

Die Organisatoren des WineFestival bestätigen stattdessen vom 6. bis 10. November die digitale Version der Veranstaltung auf WineHunter Hub. Das Meran WineFestival ist eine Veranstaltung für besondere Weine und kulinarische Köstlichkeiten, die seit 1992 jährlich im November im Kurhaus von Meran stattfindet.

„Der Frühling ist eine sehr günstige Jahreszeit für Meran und Umgebung – ein Moment des Neuanfangs, den wir gemeinsam mit den Produzenten sowie allen Freunden und Genießern des WineFestival erleben möchten“, erklärt der Veranstalter Helmuth Köcher laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa.

Die Veranstaltung ist also lediglich aufgeschoben worden. Bereits seit geraumer Zeit habe man an der Verbreitung von digitalen Inhalten für alle jene Personen gearbeitet, die nicht nach Meran kommen können, erklären die Organisatoren.