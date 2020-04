Wintersperren: Straßendienst bei Räumungsarbeiten

Wolkenstein in Gröden – Der Straßendienst ist im Einsatz, um die Befahrbarkeit der Straßen zu gewährleisten. Schneeräumungen laufen auf den Passstraßen. Fürs Sellajoch entfällt die Wintersperre, fürs Grödner Joch teilweise. Derzeit laufen auf mehreren Passstraßen des Landes die Arbeiten zur Wiederöffnung nach der Wintersperre. So beispielsweise am Stilfserjoch, am Timmelsjoch oder am Staller Sattel. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider unterstreicht: “Auch in Zeiten des Coronavirus ist der Straßendienst tagtäglich im Einsatz und sorgt für sichere Straßen, was nicht nur für alle, die essentielle oder erlaubte Arbeiten machen müssen, wichtig ist, sondern auch für die Einsatzkräfte.”

Schneeräumung auf den Passstraßen

Auf der Staatsstraße zum Grödner Joch war der Straßendienst in den vergangenen Stunden in Aktion, um die Straße von den Schneemassen mehrerer Lawinen, die am Samstag und am Sonntag abgegangen waren, zu befreien. Der Verkehrsweg ist nun wieder von 21.00 bis 13.00 Uhr befahrbar. Am Nachmittag bleibe die Straße wegen Lawinengefahr zu, erklärt der Direktor der Landesabteilung Straßendienst, Philipp Sicher. Bereits wieder für den Verkehr geöffnet werden konnte heute die Staatsstraße auf das Sellajoch.

Wintersperre haben weiter die Straßen aufs Stilfserjoch, Timmelsjoch, Penserjoch und aufs Würzjoch (vom Gadertal aus erreichbar) sowie auf den Staller Sattel. “Die Räumungsarbeiten laufen auch hier auf Hochtouren. Diese Straßen können, sobald technisch möglich, aber voraussichtlich Ende Mai geöffnet werden”, sagt Alfreider.

Strenge Sicherheitsvorschriften

Der Landesrat erinnert daran, dass für alle Arbeiten strenge Sicherheitsvorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus gelten. So dürfen maximal fünf Arbeiter pro Stützpunkt am Arbeitsort sein. Sie müssen Schutzmasken und Schutzhandschuhe tragen. Während der Arbeiten im Freien, in Gebäuden oder in den Fahrzeugen müssen sie die vorgegeben Mindestabstände einhalten. Es werden jene Eingriffe vorgezogen, die ein Arbeiter allein erledigen kann.