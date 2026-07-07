Wirtschaftsringspitze mit Wirtschaftslandesräten im Austausch

Von: luk

Bozen – Die neue Führung des Südtiroler Wirtschaftsringes I Economia Alto Adige SWREA hat sich am 3. Juli mit den Landesräten Marco Galateo und Luis Walcher getroffen. Wirtschaftsringpräsident Lukas Brunner und sein Stellvertreter Michael Kaufmann nutzten die Gelegenheit, sich mit den Landesräten über aktuelle Anliegen der Südtiroler Wirtschaft auszutauschen und Themen der Wirtschaftsverbände ins Gespräch zu bringen. Der Südtiroler Wirtschaftsring I Economia Alto Adige vertritt seit nunmehr 50 Jahren als gemeinsame Plattform der sechs repräsentativsten Wirtschaftsverbände Südtirols – Handels- und Dienstleistungsverband, Hoteliers- und Gastwirteverband, Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, Südtiroler Bauernbund, Unternehmerverband Südtirol, Vereinigung der Südtiroler Freiberufler – die Interessen von rund 40.000 Betrieben und Unternehmen in Südtirol.

“Es gibt in Südtirol zwar zwei Landesräte und zwei Ressorts, die sich um die Belange der unterschiedlichen Wirtschaftssektoren kümmern, aber letztlich gibt es eine Wirtschaft”, weist der Landesrat für die wirtschaftliche Entwicklung Marco Galateo hin. Für Galateo steht Südtirols Wirtschaft insgesamt gut da und Südtirols Produkte überzeugen auch auf den internationalen Märkten, aber schwierige geopolitische Situationen, internationale Krisen, aber auch ungelöste hausgemachte Probleme bergen Risiken und verlangen nach Lösungen. “Gerade auf diesem Hintergrund gilt es, die Vernetzung und den regelmäßigen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden im Südtiroler Wirtschaftsring auch auf Ebene der letzthin gegründeten Wirtschaftsplattform 2030 weiter auszubauen”, unterstreicht Landesrat Galateo.

Mit den Zuständigkeiten Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus verantwortet Landesrat Luis Walcher Wirtschaftssektoren, die ebenso wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg insbesondere des ländlichen Raums ihren Beitrag leisten. “Die Leistungen all unserer rund 40.000 Betriebe und Unternehmen gilt es immer wieder aufs Neue anzuerkennen. Gerade die vielen kleinen und mittleren Betriebe halten unsere Dörfer lebendig und sorgen dafür, dass lokale Kreisläufe gestärkt werden. Dass Südtirol, anders als viele andere ländliche Regionen Europas, wirtschaftlich stark geblieben ist und junge Menschen hier Zukunftschancen sehen, ist vor allem ihrem Einsatz zu verdanken”, unterstreicht Landesrat Walcher. Für Walcher ist die Wirtschaftspolitik des Landes gleichermaßen wie die Wirtschaftsverbände im Wirtschaftsring gefordert, wieder verstärkt deutlich zu machen, welchen Mehrwert unsere Betriebe und Unternehmen in der Landwirtschaft, im Tourismus, im Handel, im Handwerk, in die Industrie wie auch im Dienstleistungsbereich Tag für Tag schaffen.