Bozen – Seit zehn Jahren bringt der Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen Jugendliche aus ganz Südtirol und Vertreter/innen verschiedener Berufe zusammen. Die über 90 teilnehmenden Schüler/innen erhielten von den Berufsvertreter/innen einen positiven Ansporn für ihren zukünftigen Berufseinstieg und vertieften die Themen Bewerbung und Schlüsselkompetenzen in Workshops.

Zu Beginn der Veranstaltung berichteten fünf ehemalige Berufsschulabsolvent/innen von ihrem Karriereweg und den Plänen für ihre berufliche Zukunft. Zu Gast waren dabei der Tischler Patrik Gampenrieder (Tischlerei Gampenrieder, Ritten), die Inhaberin eines Bioladens Doris Karadar (Bio Paradies, Eppan), der Gärtner Stephan Kircher (Gärtnerei Kircher, Bozen), der Kochlehrer Roberto Monte (Landesberufsschule „Cesare Ritz“, Meran) und der Maurer und Vorarbeiter Fabian Steiner (Bauunternehmen Plattner, Leifers).

Bei den praxisnahen Workshops lernten die Jugendlichen Wissenswertes zu Themen rund um den Berufseinstieg. Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem folgende Fragen: Wie gelingt der erfolgreiche Einstieg in die Arbeitswelt? Wie macht man aus einem Vorstellungsgespräch eine Chance? Welche verschiedenen Vertragsarten gibt es? Was ist im Leben und im Beruf wichtig? Die Workshops wurden in Zusammenarbeit mit den Expert/innen Elena Faccio (Beraterin und Coaching-Experte für Soft Skills), Christoph Pillon (Head of Business Development Karriere Südtirol), Dorotea Postal (Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung), Manuel Tschöll (Arbeitsrechtsberater RST Freiberufler) und Anna Überbacher (Beraterin bei Business Pool) durchgeführt.

Im Anschluss präsentierten die Schüler/innen den anderen Jugendlichen, welche Tipps und Tricks sie aus den Expertenvorträgen für die Zukunft mitnehmen werden.

„Der Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen ist eine wertvolle Initiative, die den Jugendlichen nicht nur praktische Einblicke in die Arbeitswelt ermöglicht, sondern auch den Austausch und die Vernetzung mit Berufsvertreter/innen fördert. Das stärkt die Schüler/innen in ihrer beruflichen Entwicklung“, betonte Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen organisierte den Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen gemeinsam mit der deutschen und italienischen Berufsbildung sowie den Fachschulen für Land-, Forst- und Hauswirtschaft.