Wissenschaft zum Anfassen für Jung und Alt

Bozen – Wissenschaft spielerisch erleben: das ist an diesem Freitag, 6. Oktober, im Rahmen der Langen Nacht der Bozner Museen beim Festival „Science Live. Get Curious!“ der Freien Universität Bozen möglich. Von 16 bis 22 Uhr werden am Campus Bozen, mitten im Stadtzentrum, die Tore für alle Wissenschaftsinteressierten geöffnet. An insgesamt 33 Stationen erwarten Familien, Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene viele spannende Einblicke in die Forschung an der unibz. In Demos und interaktiven Experimenten können Jung und Alt in so unterschiedliche Gebiete wie Künstliche Intelligenz, Klimaforschung, Stadtplanung, Viehwirtschaft oder Linguistik eintauchen und erleben, wie die Wissenschaft unser Leben verbessern kann.

Science Live, Wissenschaft zum Angreifen, gibt es an diesem Freitag auf dem Festival zur Wissenschaftsvermittlung der Freien Universität Bozen, auf dem Ausschnitte aus der Forschung an allen fünf Fakultäten und Kompetenzzentren gezeigt werden. Von 16 bis 22 Uhr können sich alle Interessierten im Rahmen der kostenlosen Veranstaltung, die in Kooperation mit Bolzano Art Weeks mit Forschenden austauschen und in gemeinsamen Experimenten, Spielen und Demos in die vielfältigen Forschungsaktivitäten eintauchen: von sozialen und wirtschaftlichen Fragestellungen, die Forschenden der Fakultäten für Bildungswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften behandeln, über die kreativen Projekte an der Fakultät für Design und Künste bis hin zu Lösungen auf aktuelle Herausforderungen in Bereichen wie Klimawandel oder Künstliche Intelligenz, die an der Fakultät für Ingenieurwesen und der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften gefunden werden.

Die insgesamt 33 interaktiven Stationen sind in acht Inseln unterteilt, also thematische Bereiche, im Erdgeschoss und ersten Stock des Hauptgebäudes sowie im Fablab und der Smart Mini Factory in der Rosministraße. Dort wird mit allen Sinnen greifbar gemacht, wie in der Welt der Forschung Lösungen und Strategien gesucht und gefunden werden, um die immer komplexeren aktuellen und künftigen Herausforderungen und Veränderungen unserer Zeit anzugehen. Auf spielerische, konkrete und oft auch humorvolle Weise führen Forschende die Kinder und Erwachsenen in aktuelle Projekte in den jeweiligen Disziplinen ein und verdeutlichen, wie sich bei ihrer Arbeit immer wieder neue Forschungsfragen ergeben.

„Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Tore der Universität zu öffnen und der Öffentlichkeit zu zeigen, was Forscherinnen und Forscher an der Universität tun“, erklärt der Rektor der Freien Universität Bozen, Prof. Paolo Lugli. „Wir wollen junge Menschen und ihre Familien einbeziehen, um die Neugier auf Wissenschaft zu wecken und sie anzuregen, die Welt mit wissenschaftlichen Methoden besser zu verstehen. Mit dieser und anderen Vermittlungsinitiativen wie der JuniorUni oder dem Science Slam, den wir mit unseren Partnern Eurac Research und NOI Techpark veranstalten, wollen wir die Leidenschaft für das Lernen fördern und das Interesse junger Menschen an Wissenschaft, Technologie und Innovation wecken“.

Einige Beispiele für das vielfältige Angebot von Science Live? Am Stand des Labors für Mensch-zentrierte Technologien und Maschinenintelligenz kann das Publikum Roboter über Gedanken oder Muskelaktivierung steuern. Bei Einblicken in das interdisziplinäre Projekt “MicroDarwin” lernen Kinder viel über die verborgene Artenvielfalt im Boden der Galápagos-Inseln und werden mit konkreten Erzähltechniken angeregt, Geschichten über Biodiversität zu erfinden. An einer Station zum Klimawandel in Berggebieten kann in einem nachgebauten Fluss erspürt und erfahren werden, welche Überflutungsrisiken für Mensch und Infrastrukturen unterschiedliche Szenarien der Wasserführung mit sich bringen.