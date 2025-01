Witterung ermöglicht Zweispurigkeit auf Luegbrücke

Am Wochenende

Von: luk

Brenner – Wie angekündigt bereitet die ASFINAG für kommenden Samstag die erste Zweispurigkeit auf der Luegbrücke vor. Diese soll ab 8.00 Uhr starten und gewährleisten, dass es im Hinblick auf das prognostizierte Verkaufskommen zu keinen umfangreichen Verzögerungen auf der Brennerstrecke kommt. Das bedeutet für Busse und alle sonstigen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die auch am Samstag unterwegs sind, dass sie auf der Luegbrücke über die linke, zentrierte Fahrspur der Brücke fahren müssen. Eigens dafür stellt die ASFINAG neben einer umfangreichen Beschilderung auch Personal vor Ort ab, um sicherzustellen, dass kein Fahrzeug über 3,5 Tonnen die rechte, äußere Spur benutzt. Zusätzlich gilt am Samstag ab 7.00 Uhr auch ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

„Mit der geplanten Zweispurigkeit setzen wir einen weiteren Meilenstein unseres umfangreichen Maßnahmenpakets um. Möglich ist das nur, weil die Witterung am Samstag passt und kein Schneefall diese Zweispurigkeit verhindert. Wichtig für alle Verkehrsteilnehmenden ist jedoch, dass es auch mit dieser Maßnahme zu Verzögerungen kommen kann, gerade in den ersten Tagen bitten wir um Geduld. Jedoch sorgen wir dafür, dass mit zwei Spuren lange Staus vermieden werden“, so ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele.

Zweispurigkeit in beiden Richtungen auf Luegbrücke ab 8.00 Uhr aktiv

Geplant ist, dass am Samstag ab 8.00 Uhr die Luegbrücke in beiden Richtungen mit jeweils zwei Spuren befahrbar sein wird.

Die Zweispurigkeit wird am Samstag zum ersten Mal aktiviert. Die Erfahrungen aus den ersten Einsatztagen werden analysiert, um das System für die verkehrsstärksten Tage im Reiseverkehr weiter zu optimieren.