Wohin flossen unsere Steuern im letzten Jahr?

Bozen – Es ist wieder Zeit für die Steuererklärungen, Bei den Steuerbeistandszentren (CAF) häufen sich die Anfragen, einige Mutige machen sie sogar selbst. Doch was wurde mit unseren Steuern alles finanziert? Steuern dienen der Finanzierung des Gemeinwesens insgesamt, nicht aber einem bestimmten Zweck. Das unterscheidet sie von Gebühren, die beispielsweise für die Müllabfuhr erhoben werden.

Kürzlich wurden von der Agentur der Einnahmen die Daten für 2022 veröffentlicht. 22,6 Prozent der von den Steuerzahlern gezahlten Einkommenssteuer IRPEF gehen in die Finanzierung der sozialen Sicherheit und Renten, 18,5 Prozent in das Gesundheitswesen. Für die Bildung schlagen zehn Prozent zu Buche.

Gegenüber 2021 wurden für die soziale Sicherheit und Renten 2,9 Prozent weniger ausgegeben, für Gesundheit 0,1 Prozent mehr und für Bildung gleich viel. Darauf weist der Verbraucherschutzverein Robin aus Margreid hin.

Die Bürgerinnen und Bürger können online (z.B. mittels SPID) bei der Agentur der Einnahmen auf die sogenannte „vorausgefüllte Steuererklärung“ oder die „Steuerschublade“ (Cassetto fiscale) zugreifen und erfahren wie die im letzten Jahr gezahlten Steuern verwendet wurden. Auf diese Weise ist es möglich, auf den Euro genau, zu überprüfen, wie jeder zu den Ausgaben des Staates beigetragen hat.

„Für die Akzeptanz der Steuern ist Transparenz sehr wichtig und damit auch wohin das Steuergeld fließt. Schließlich vertrauen wir alle tagtäglich auf unsere gewohnte Infrastruktur, beispielsweise Schulen, Straßen oder Krankenhäuser. Wir alle finanzieren diese Infrastruktur mit unserem Steuergeld. Die Steuerhinterzieher und jene, die nicht nach Leistungsfähigkeit ihren Steuerbeitrag leisten, sollten sich eigentlich bei jeder Nutzung bei den Steuerzahlern bedanken“, meint der Geschäftsführer des Verbraucherschutzvereins Robin, Walther Andreaus.

Vergleich zu Österreich

Die öffentlichen Bildungs-, Gesundheits- und Sozialausgaben machen in Österreich zusammengenommen 65,8 Prozent der gesamten Staatsausgaben aus, was sich im Vergleich mit den anderen EU-Ländern, auch Italien (51,1 Prozent), als typisch für einen entwickelten Sozialstaat erweist.

Studien zeigen, dass eine höhere Staatsausgabenquote mit geringeren Konsumausgaben in Relation zu den Gesamtausgaben im Zusammenhang steht: Je höher die staatliche Ausgabenquote im jeweiligen EU-Land ist, desto geringer fällt der Anteil der privaten Konsumausgaben an den gesamten Ausgaben aus (und umgekehrt). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass staatliche Ausgaben eine Entlastung für private Haushalte darstellen können. Aus verteilungspolitischer Sicht profitieren Haushalte bis in den mittleren Bereich der Einkommensverteilung hinein überproportional von der relativ hohen Staatsausgabenquote in entwickelten Sozialstaaten.

Zusätzlich sind auch die Zinsen für Staatsschulden in Italien ein schwerer Rucksack für die Steuerzahler (8,7 gegenüber 2,3 Prozent in Österreich-Jahr 2021).

Zusammenfassung der Zweckbestimmung der Steuern im Jahr 2022