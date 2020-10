Wohnbauförderung: Beratung ab Oktober

Auch wieder in den Außenstellen

Bozen – Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der Beratungstätigkeit vor Ort sind ab Oktober die Außenstellen des Amtes für Wohnbauförderung in Schlanders, Meran, Brixen und Bruneck wieder geöffnet. Beratung und Information für die Gewährung von Wohnbauförderungen sind ein wichtiger Aufgabenbereich des Amtes für Wohnbauförderung. Um dies möglichst bürgernahe zu organisieren, bietet das Amt auch vor Ort Beratungen in vier Außenstellen an. Die Beratung erfolgt nur mit vorheriger Vormerkung unter der Telefonnummer 0471 418 799.

Seit heute, 1. Oktober sind wieder folgende Außenstellen geöffnet:

Brixen, Regensburger Allee 18, (Villa Adele), jeden zweiten und vierten Mittwoch

Meran, Sandplatz 10, (Esplanade), jeden Dienstag

Schlanders, Schlandersburgstr. 6, jeden ersten Mittwoch.

Ab Mittwoch, 21. Oktober ist auch die Außenstelle in Bruneck, Kapuzinerplatz 3 wieder jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat zugänglich.