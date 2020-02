Wohnsitzwechsel in Bozen mit einem Klick

Bozen – Wohnsitzwechsel bequem von zu Hause aus – das ist in Bozen schon bald Realität. Möglich macht dies ein neuer Online-Dienst des Bozner Meldeamtes. “Demographische Dienste Online” heißt das neue E-Government-Programm, das mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) entwickelt wurde.

Über den neuen Online-Dienst können Wohnsitzangelegenheiten künftig problemlos vom Computer aus erledigt werden. Ein persönliches Erscheinen im Meldeamt ist nicht mehr erforderlich. Der Dienst kann von allen Bürgern mit Wohnsitz in Bozen in Anspruch genommen werden, auch von EU- und Nicht-EU-Bürgern.

Die Details zum neuen Online-Service des Meldeamtes wurden heute Vormittag im Zuge einer Pressekonferenz im Rathaus von den Verantwortlichen des Meldeamtes und des IT-Amtes im Beisein von Stadtrat Angelo Gennaccaro vorgestellt, der bei dieser Gelegenheit auch Rückschau auf das vergangene Jahr hielt: “2019 wurden im Amt für Demographische Dienste 33.374 Anträge bearbeitet. 6.425 Anträge betrafen Wohnsitzangelegenheiten. Insgesamt gab es 2.754 Zuzüge aus anderen Gemeinden und 3.671 Umzüge innerhalb der Stadt.” Für die Zukunft setze man auf ein immer besseres Online-Angebot, so Gennaccaro. “Das neue Online-Tool des Meldeamtes ist erst der Anfang. Der Austausch mit der Verwaltung wird dadurch ungleich einfacher. Lange Wartezeiten und ewige Warteschlagen gehören dann der Vergangenheit an.”

Der neue Online-Dienst des Meldeamtes erklärt den Nutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt, wie sie die ihre Wohnsitzerklärung ausfüllen und welche Unterlagen sie beilegen müssen. Wohnsitzerklärungen, die bereits verschickt wurden oder noch in Bearbeitung sind, können online verwaltet oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden.

Auch das Nachreichen von Unterlagen ist online möglich. Wer diesen Dienst nutzen möchte, benötigt eine persönliche SPID-Identität oder eine aktivierte Bürgerkarte. Das Meldeamt hat eine Anlaufstelle eingerichtet, die Hilfestellung bei der Nutzung des neuen Online-Dienstes gibt. Die Anlaufstelle ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr unter der Servicenummer 0471 997167 erreichbar.

Dieser Online-Dienst ist als ein Zusatzangebot zu verstehen. Es wird also künftig weiterhin möglich sein, Wohnsitzformulare in Papierform auszufüllen und persönlich am Schalter abzugeben oder per E-Mail, PEC-Mail oder Fax an das Meldeamt zu senden.