Wolkenstein auf Booking & Co. mehr als doppelt so teuer

Von: Ivd

Wer seinen Urlaub plant, hat meist die Wahl: direkt beim Hotel buchen oder über Plattformen wie Booking, Expedia oder Trivago? Eine neue Umfrage der italienischen Verbraucherorganisation Altroconsumo zeigt: Direktbuchungen beim Hotel sind oft deutlich günstiger – und Booking entpuppt sich dabei als teuerstes Buchungsportal.

In einer breit angelegten Erhebung zwischen dem 23. und 29. Juni 2025 wurden die Preise von Drei-Sterne-Hotels in zehn beliebten italienischen Ferienorten verglichen, darunter Alghero, Florenz, Rom, Venedig und Wolkenstein in Gröden. Für eine vierköpfige Familie fanden die Tester in 68 von fast 100 Fällen ein günstigeres Angebot direkt beim Hotel als über die Online-Plattformen.

Mehr als doppelt so teuer in Wolkenstein

Besonders deutlich fiel der Unterschied in Südtirol aus: In Wolkenstein lag der Preisunterschied bei bis zu 58 Prozent. Ein Zimmer, das auf Booking für 4.835 Euro angeboten wurde, kostete beim Hotel direkt nur 2.029 Euro. Ähnlich extrem fiel das Ergebnis in Taormina aus: telefonisch im Hotel gebucht lag der Preis bei 840 Euro – während Booking 2.421 Euro verlangte, also fast das Dreifache.

Auch in Städten wie Mailand und Neapel waren direkte Buchungen oft um die Hälfte günstiger. In touristischen Zentren wie Venedig, Rom und Florenz waren die Unterschiede etwas geringer, lagen aber immer noch bei rund 30 Prozent Ersparnis.

Portale drücken Preise hoch

Ein Grund für die teureren Plattformpreise könnte im System selbst liegen: Im Jahr 2024 hatte die italienische Wettbewerbsbehörde ein Verfahren gegen Booking eingeleitet, da die Plattform Hotels offenbar darin einschränkte, eigene Preise frei festzulegen. Nach einigen Korrekturmaßnahmen wurde die Untersuchung wieder eingestellt. Dennoch zeigt die Altroconsumo-Studie, dass Hotels eigenständige, oft deutlich günstigere Angebote machen können.

Natürlich bieten Plattformen wie Booking oder Expedia nach wie vor einige Vorteile: Sie ermöglichen flexible Stornierungen, bieten Rabatte für Stammkunden und vereinfachen die Suche durch Filter und Bewertungen. Dazu kommt ein zentraler Kundenservice bei Problemen. Doch wer bereit ist, etwas mehr Aufwand zu betreiben und direkt beim Hotel anzufragen, kann oft nicht nur sparen, sondern sich auch zusätzliche Leistungen wie Frühstück oder Upgrades sichern.

Altroconsumo empfiehlt daher allen Reisenden: Preise vergleichen, flexibel bleiben, bei großen Events frühzeitig buchen und gezielt nach Sonderaktionen wie Black-Friday-Deals Ausschau halten. Gerade in Zeiten steigender Reisekosten kann ein kurzer Anruf im Hotel bares Geld wert sein.