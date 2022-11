WorldSkills Competition 2022 Special Edition: Südtiroler holt Medallion for Excellence

Salzburg – Im Rahmen des letzten WorldSkills-Berufswettbewerbs von 24. bis 26. November in Salzburg hat der Südtiroler Baumeister und Maurer Oliver Stuppner aus Aldein seine Fähigkeiten erfolgreich bewiesen. Eine Südtiroler Delegation hat ihn vor Ort unterstützt.

Auch beim letzten Berufswettbewerb im österreichischen Salzburg glänzt Südtirol. Der 19-jährige Maurer Oliver Stuppner aus Aldein holt aufgrund seiner herausragenden Leistung ein Medallion for Excellence. Die Freude über das Ergebnis bei der heutigen Siegesfeier war groß. Auch sein Experte Josef Telser ist stolz auf den jungen Teilnehmer. Intensiv hatte er sich mit ihm auf den Wettbewerb vorbereitet.

Vor Ort mitgefiebert haben der offizielle WorldSkills Italy Delegierte Gert Lanz, der Landesobmann der Junghandwerker im lvh Alexander Dallio, der unter anderem auch sein Arbeitgeber ist, sowie zahlreiche Südtiroler Junghandwerker*innen. „Oliver macht uns sehr stolz. Er hat bis zur letzten Minuten Ausdauer, Präzision und mentale Stärke bewiesen“, lobt ihn Dallio.

Die Wettbewerbsaufgabe der Baumeister und Maurer bestand darin, in drei Wettbewerbstagen drei verschiedene Mauerkonstruktionen mit verschiedenen Aufgabenstellungen zu fertigen. Insgesamt musste sich Stuppner gegen 19 andere Teilnehmer*innen aus der ganzen Welt durchsetzen. Am Ende des letzten Berufswettbewerbs zieht Lanz nochmal Bilanz: „Auch wenn es heuer eine WorldSkills der besonderen Art war, so hat Südtirol dennoch wieder sehr gute Ergebnisse einfahren können. Insgesamt haben wir vier Medaillen – eine Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille – sowie vier Medallions for Excellence erhalten. Allen Teilnehmer*innen gilt unsere höchste Anerkennung.“ Insgesamt haben sich zehn Südtiroler*innen und zwei Teilnehmer*innen aus dem Piemont dem WorldSkills Wettbewerb gestellt. In der Nationenwertung erlangt Südtirol den hervorragenden 6. Platz.

2023 finden auf Landesebene die nationale Ausscheidung WorldSkills Italy in Bozen und auf europäischer Ebene die EuroSkills in Polen statt. 2024 gehen die internationalen Berufswettbewerbe in Lyon in Frankreich über die Bühne und 2026 will Shanghai den Wettbewerb austragen.