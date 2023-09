WorldSkills Italy: 140 Kandidaten unter enormem Druck

Bozen – Alles ist bereit: 140 junge Kandidatinnen und Kandidaten werden vom 28. bis 30. September bei den WorldSkills Italy ihr Können unter Beweis stellen. Die 13. Ausgabe bringt wieder viele Herausforderungen mit sich, ebenso wie interessante Neuerungen.

Vom 28. bis 30. September finden World Skills Italy – zusammen mit der Südtiroler Bildungsmesse FUTURUM – statt und die Messe Bozen verwandelt sich wieder in eine lebensgroße Wettbewerbswerkstätte. Rund 140 junge Talente aus Südtirol und einigen Regionen Italiens gehen dieses Jahr an den Start. In 25 Wettbewerbsberufen kämpfen die jungen Handwerkerinnen und Handwerker dabei um Medaillen in unterschiedlichsten Berufskategorien, darunter unter anderem Bau-, Installations- und Holztechnologie, Handwerk und Dienstleistungen, Industrie- und Informationstechnologie, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Tourismus und Gastgewerbe.

Die Aufgabenstellungen, ebenso wie die Berufe selbst entwickeln sich ständig weiter. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation und vor allem Digitalisierung. Dies spiegelt sich auch in zwei völlig neuen Berufskategorien wider, in denen sich die Jugendlichen zum ersten Mal messen: Digital Construction – BIM und Robot System Integration. Neben den 25 Berufen präsentieren sich in diesem Jahr außerdem sieben Schauberufe.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind alle schon sehr gespannt. Die WorldSkills Italy sind für die Jugendlichen natürlich eine besondere Bühne, wo Sie ihre Fähigkeiten und Talente präsentieren können“, erklärt lvh-Direktor Thomas Pardeller. Der lvh organisiert alle zwei Jahre die nationale Ausscheidung und ist seit 1997 offizielles Mitglied von WorldSkills International. Ziel ist es seit jeher, den jungen Menschen eine Möglichkeit zu bieten, ihre Qualifikation und Leistung unter Beweis zu stellen und ihnen einen beruflichen Sprung zu verschaffen. In dieselbe Kerbe schlägt auch lvh-Vizepräsident Hannes Mussak: „Die Landesmeisterschaften der Berufe in Südtirol sind eine wichtige Plattform, um junge Talente zu fördern und zu unterstützen. Durch den Wettbewerb erhalten die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen und können ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Gleichzeitig trage der Wettbewerb dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von handwerklichen und technischen Berufen zu stärken.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen auch heuer wieder einem enormen Druck standhalten können. Schließlich werden in diesem Jahr rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, darunter rund 5.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Südtirol, welche den Jugendlichen bei der Lösung der Aufgaben gespannt über die Schulter schauen werden. Zusätzlich läuft die Uhr. Für jede Wettbewerbsaufgabe haben die jungen Leute im Durchschnitt 18 Stunden Zeit.

Priska Reichhalter, Landesobfrau der lvh-Junghandwerkerinnen und -handwerker ermutigt die jungen Kandidatinnen und Kandidaten: „Ihr alle seid Vorbilder für die jungen Generationen. Mit der Teilnahme an den WorldSkills Italy stärkt ihr nicht nur das Image des Handwerks, sondern könnt auch zeigen, wie interessant, abwechslungsreich und aufregend eure Berufe sind. Nutzt die Chance und begeistert nicht nur die Jury, sondern alle, die euch in diesen Tagen zuschauen werden.“

Mehr Informationen zu den Landesmeisterschaften, zur FUTURM sowie den neuen Berufen gibt es unter www.worldskills.it.