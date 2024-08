Zahl der E-Autos in der EU 2023 deutlich gestiegen

Österreich mit rund 3 Prozent E-Autoanteil an sechster Stelle in EU

Von: apa

Die Zahl rein elektrisch betriebener Autos in der EU ist 2023 deutlich gestiegen. In dem Jahr wurden 1,5 Millionen Elektro-Pkw neuangemeldet, meldet die Statistikbehörde Eurostat am Freitag. Die Gesamtzahl an zugelassenen E-Autos stieg somit von 3,0 auf 4,5 Millionen. Reine E-Autos (ohne Hybrid; Anm.) machten somit 1,7 Prozent aller Pkws auf den Straßen der EU aus. Österreich steht bei diesem Wert mit knapp unter drei Prozent an sechster Stelle unter den Unionsstaaten.

Im Jahr davor betrug der Anteil in Österreich noch rund 2,1 Prozent. Insgesamt gab es Ende 2023 hierzulande laut Eurostat rund 5,2 Mio. Autos, darunter waren fast 156.000 Elektroautos.

Den größten Anteil an E-Autos hat Dänemark mit 7,1 Prozent, gefolgt von Schweden (5,9 Prozent), Luxemburg (5,1 Prozent) und den Niederlanden (5,0 Prozent). Belgien kommt mit drei Prozent auf einen vergleichbaren Wert wie hierzulande. In 14 EU-Staaten machen Elektroautos weniger als ein Prozent der gesamten Pkw-Flotte aus. Zypern, Griechenland und Polen sind mit jeweils rund 0,2 Prozent Schlusslichter.