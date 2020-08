Zahlreiche Initiativen der Arbeitsgruppe „Schule – Wirtschaft“ heuer auch digital verfügbar

Bozen – Die Arbeitsgruppe „Schule – Wirtschaft“ bietet verschiedene Initiativen für Mittelschulen und Schulen der Oberstufe an. Die Broschüre „Schule Wirtschaft 2020-2021“, die Anfang September an die Südtiroler Schulen verteilt wird, fasst diese Angebote zusammen. Dieses Schuljahr ist ein Teil des Angebotes auch digital verfügbar.

Für das Schuljahr 2020/2021 organisieren die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Schule-Wirtschaft“ wieder zahlreiche Initiativen wie Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops und Projekte mit Unternehmen für die Schulklassen der Mittelschulen, Gymnasien, Fachoberschulen und Schulen der Berufsbildung. Der Arbeitsgruppe gehören die Handelskammer, die Wirtschaftsverbände, die Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung, die Abteilung Arbeit sowie die Bildungsressorts an.

Die Broschüre „Schule Wirtschaft 2020-2021“ gibt einen Überblick über die einzelnen, nach Kategorien geordneten Initiativen sowie über die Zielgruppen, Termine bzw. Dauer und Sprache der jeweiligen Maßnahme. Zudem finden Lehrpersonen in der Broschüre spezifische Unterrichtsmaterialien über die lokale Wirtschaft sowie Weiterbildungsangebote. Ein Großteil der Initiativen ist dieses Schuljahr auch online abrufbar.

„Mit den Angeboten wollen wir die heimische Wirtschaft greifbarer für die Jugendlichen machen. So können sie schon vor ihrem Eintritt in die Arbeitswelt mit Unternehmen und wirtschaftlichen Themen in Berührung kommen“, erklärt Georg Lun, Direktor des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen.

Die Broschüre „Schule Wirtschaft 2020-2021“ wird Anfang September an alle Mittelschulen und Schulen der Oberstufe in Südtirol verteilt und kann online auf der Website www.wifo.bz.it/schule heruntergeladen werden.