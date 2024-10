Zukunft entdecken – beim IN MOTION Tech Festival

Von: lup

Bruneck – Neue Technologien und Trends entdecken, Kreativität und Innovation erleben, technologisch versierte Zukunftsagenten kennenlernen – dies stand auf dem Programm beim IN MOTION Tech Festival am vergangenen Samstag im NOI Techpark in Bruneck. Den ganzen Tag lang gab es ein bunt gefächertes Programm für jung und alt. Zudem fand der Pitch zum Idea Contest mit Prämierung der besten Ideen seinen krönenden Abschluss.

Das IN MOTION Tech Festival war für ein breites Publikum gedacht, das auch zahlreich erschienen war. Zu entdecken und testen gab es am Samstag es die neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen Automation, Robotik, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, nachhaltige Mobilität und Industrie 4.0.

„Es war ein buntes Programm aus der Welt der Technologie. Bei einem Tech-Parcours präsentierten sich die Unternehmen und Partner von Automotive Excellence Südtirol (AES) mit den spannendsten Themen rund um technologische Trends, Automation und künstlicher Intelligenz. Keynote-Speaker zu spannenden Themen wagten einen Blick in die Zukunft und es gab unter anderem Workshops für Kids sowie den großen Ideen-Contest für Studierende und Start Ups. Es war für jede und jeden was dabei“, erklärt Klaus Mutschlechner, Präsident von AES.

Parcours mit spannenden Zukunftsthemen

Bei einem Scientists & Developers Speeddating gaben Forscher und Wissenschaftler in kurzen Beiträgen einen Einblick in die Welt der Hochtechnologie– für alle möglichst anschaulich und verständlich. So konnten Interessierte erfahren, wie in Südtirols Unternehmen tagtäglich Zukunft geschaffen wird. Weitere Themenschwerpunkte mit eigenen Info-Inseln waren die Themen Automation und Robotik, nachhaltige Produktionsmethoden, 3D-Printing, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität sowie nachhaltige Mobilität.

Zukunftsagenten der neuen Technologiewelt

Einen spannenden Ausblick auf die Zukunft wagten zwei Keynote-Speaker. Die Maschinenbau-Expertin Sabine Erspamer berichtete über die Interaktion von Mensch und Maschine. Prof. Kurt Matzler – selbst Spitzensportler und top gereihter Teilnehmer eines der härtesten Radrennen der Welt, dem „Race Across America“ sprach über die mentale Einstellung als Voraussetzung für außergewöhnliche Leistungen.

IN MOTION Idea Contest

Beim In MOTION Idea Contest ging es darum, in Teams gemeinsam Lösungen für die Zukunft in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Wissensmanagement zu entwickeln, sich mit DER genialen Idee bei der Fachjury durchzusetzen und die Chance zu bekommen, diese auch zu verwirklichen. Insgesamt nahmen rund 60 passionierte Zukunftsdenker daran teil. Die neun besten Ideen wurden auf großer Bühne präsentiert. Die Sieger: Das Team RECARBO in der Kategorie Kreislaufwirtschaft, das Team GOLDFISH in der Kategorie Wissensmanagement. Ausklang des IN MOTION Tech Festivals war ein Aperitivo mit DJ Set von Nadia Kammerer.