Zurück in die Zukunft: 75 Jahre Messe Bozen

Bozen – Anlässlich der Eröffnung der ersten Ausgabe der Internationalen Musterschau in Bozen und damit der faktischen Gründung der Messe Bozen vor genau 75 Jahren nahmen gestern unzählige Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Partner, Zeitzeugen, ehemalige und aktuelle Mitarbeiter sowie Dienstleister an einer außergewöhnlichen Zeitreise teil. Der Festakt war ein gelungener Rückblick auf eine lange und erfolgreiche Geschichte und gleichzeitig ein Ausblick in eine vielversprechende Zukunft.

Am 12. September 1948, also gestern vor 75 Jahren, wurde die erste Ausgabe der Internationalen Musterschau in Bozen eröffnet. Das Wagnis war groß, der Erfolg ist bekannt: Nach 16 Messetagen und auf einer Fläche von rund einem Hektar vor dem heutigen Gerichtspalast wurden 573 Aussteller, davon fast 200 aus dem Ausland, und unglaubliche 250.000 Besucher gezählt, darunter auch der damalige Ministerpräsident Alcide De Gasperi. Was aus diesem Auftakt werden sollte, hätten sich die Pioniere damals wohl kaum träumen lassen: Heute organisiert Messe Bozen über ein Dutzend Messen pro Jahr, fast alle mit internationaler Beteiligung, zählt jährlich über 3.000 Aussteller und 200.000 Besucher*innen und beschäftigt 40 Mitarbeiter*innen.

Am gestrigen Festakt anlässlich des 75-jährigen Jubiläums dieses historischen Ereignisses nahmen über 350 Personen teil, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aller lokalen Institutionen, Partner, Aussteller, Lieferanten, Zeitzeugen sowie ehemalige und aktuelle Mitarbeiter. Auf dem Programm stand ein unkonventioneller Abend mit einer außergewöhnlichen Zeitreise in die Vergangenheit und Zukunft der Messe Bozen.

Begleitend zur Veranstaltung ist ein Buch erschienen, das die Geschichte der Messe von den Anfängen bis heute erzählt. Das Druckwerk ist in italienischer und deutscher Sprache ab sofort im Buchhandel erhältlich. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Messe wurde auch ein Dokumentarfilm gedreht, der am kommenden Montag 18. September, nach der Tagesschau auf RAI Südtirol ausgestrahlt wird. In „75 Jahre Messe Bozen“, kommen verschiedene Persönlichkeiten der Messegeschichte in Form von Interviews zu Wort, darunter Franz von Walther, Sohn des ersten Messepräsidenten Walter von Walther. Die Dokumentation wird erstmals im Rahmen der Diskussionssendung „Nachgeschaut“ gezeigt, die live aus dem FieraMesse H1 Eventspace ausgestrahlt wird.

„Ein solch außergewöhnliches Jubiläum bietet immer auch die Gelegenheit, auf die Vergangenheit der Messe Bozen zurückzublicken, die sich im Lauf der Jahre zu einer nicht mehr wegzudenkenden Südtiroler Institution entwickelt hat. Gleichzeitig blicken wir aber auch mit Zuversicht in die Zukunft, da sich gerade auch nach der Pandemie gezeigt hat, dass die Messe eine wichtige Wirtschaftsplattform für den persönlichen Kontakt und den persönlichen Austausch darstellt“, zeigt sich Messepräsident Armin Hilpold stolz.

Das 75-jährige Bestehen der Messe Bozen wurde im Laufe des Jahres mit zahlreichen Veranstaltungen im neuen FieraMesse H1 Eventspace der Messe Bozen gefeiert, darunter die vierte Ausgabe von TEDx Bozen, Konzerte und Performances im Rahmen des Jazzfestivals sowie ein Konzert für 50 Pianos! Dieses wahrhaft außergewöhnliche Ereignis, das im Rahmen des 64. Internationalen Klavierwettbewerbs Ferruccio Busoni stattfand, hat bereits selbst Geschichte geschrieben.

Das große Finale dieses für Messe Bozen so besonderen Jahres wird die Jubiläumsausgabe der Herbstmesse sein, die gemeinsam mit Biolife, der Messe für den bewussten Lebensstil, vom 9. bis 12. November stattfindet.