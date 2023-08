Zusammenarbeit zwischen Potenza Versicherung und KSM

Bozen – Potenza Versicherungen und das Konsortium Südtiroler Mietwagenunternehmer (KSM) haben sich kürzlich zu einer intensiven Zusammenarbeit entschieden.

Mit der Langzeitleihe von Fahrzeugen bietet Potenza nun einen neuen Service an. Potenza Versicherungen vertritt vor Ort die Versicherungsgruppe UnipolSai. Das KSM verfügt über rund 260 Mitglieder und übernimmt nicht nur den Schülertransport und Fahrdienste für Menschen mit Behinderung in ganz Südtirol, sondern deckt auch das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln im Eggental ab.

Der eigens für die Mitglieder des KSM ausgearbeitete Vertrag zur Langzeitmiete von Autos berücksichtigt zum einen die Bedürfnisse der Mietwagenunternehmer/innen in Sachen Sicherheit und Mobilität, zum anderen geht es um Effizienz und Einsparungen. Die Zusammenarbeit zwischen Potenza und dem KSM ermöglicht dessen Mitgliedern den Zugang zu einer breiten Palette moderner, zuverlässiger Fahrzeuge mit höchstem Fahrkomfort, was besonders den Fahrgästen zugutekommt.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um allen Mitgliedern des KSM neue Langzeitleihen von modernsten Fahrzeugen bieten zu können und das zu vorteilhaften Konditionen“, erklären der Inhaber der Potenza Versicherungen, Andrea Potenza und KSM-Direktor Georg Gutgsell.