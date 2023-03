100-Meter-Absturz beim Fotografieren

Schwerer Bergunfall in den Tiroler Alpen

Am 3.507 Meter hohen Zuckerhütl nahe der österreichisch-italienischen Grenze nördlich des Südtiroler Ridnauntals ist am Sonntagnachmittag ein 37-jähriger Urlauber rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Mann aus Weißrussland ist laut der Tiroler Tageszeitung mit einer Gruppe von sechs weiteren Bergsteigern unterwegs gewesen.

Etwas unterhalb des Gipfels soll der Mann ausgerutscht sein und 100 Meter über die steile und von Felsen durchsetzte Gipfelflanke abgestürzt sein. Der Unfall soll sich beim Fotografieren des Panoramas ereignet haben.

Der Weißrusse hat sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und dann in die Innsbrucker Uni-Klinik gebracht.