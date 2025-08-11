Aktuelle Seite: Home > Chronik > 14-Jähriger nach Sturz in die Gail bei Villach gestorben
Das reanimierte Kind wurde ins Klinikum geflogen.

14-Jähriger nach Sturz in die Gail bei Villach gestorben

Montag, 11. August 2025 | 08:30 Uhr
Das reanimierte Kind wurde ins Klinikum geflogen.
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: apa

Ein 14 Jahre alter Bub ist am Sonntag in die Gail gestürzt und später im Klinikum Klagenfurt gestorben. Gegen 18.50 Uhr wurde laut Polizei Anzeige erstattet, wonach das Kind bei einem Grillplatz in den Fluss gefallen sei. Der Uferbereich wurde von der Wasserrettung und mithilfe eines Polizeihubschraubers abgesucht. Erst um 19.38 Uhr wurde der 14-Jährige im Wasser am Boden treibend gesichtet.

Die Rettungskräfte bargen den Buben aus Russland, die Reanimation war zunächst erfolgreich. Per Rettungshubschrauber wurde der Bub ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort verloren die Ärzte den Kampf um sein Leben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall waren zunächst noch im Gange.

