Chormusik auf höchstem Niveau

15 Jahre Landesjugendchor Südtirol

Sonntag, 05. Oktober 2025
Landesjugenhor Südtirol Konzert
Südtiroler Chorverband
Von: fra

Meran – Der Landesjugendchor Südtirol feierte am Samstag, 4. Oktober, im Meraner Kurhaus sein 15-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 – in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband, dem Verband der Kirchenmusik und den Musikschulen – gilt der Chor als Aushängeschild und Botschafter der Chormusik in Südtirol.

Obmann Erich Deltedesco würdigte in seiner Begrüßung den Chor als „Botschafter der Chormusik in Südtirol und darüber hinaus“. Unter der Leitung von Johann van der Sandt präsentierten die Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 16 und 28 Jahren ein abwechslungsreiches Programm mit zeitgenössischen Kompositionen und afrikanischen Spirituals – typische Markenzeichen des Ensembles.

Neben internationalen Werken standen auch ein Tanzlied des Südtiroler Komponisten Sepp Unterhofer sowie „Heast es net“ von Hubert von Goisern auf dem Programm. Für Stimmung sorgte die choreografierte Darbietung des Hits „Jerusalema“.

Zwischen den Stücken blickten die Chormitglieder auf Höhepunkte der vergangenen 15 Jahre zurück – darunter die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb Praga cantat und die Chorreise nach Südafrika im Sommer 2024. Ein besonderer Moment des Abends war der gemeinsame Auftritt mit ehemaligen Mitgliedern des Chors und dem ersten Künstlerischen Leiter, Stefan Kaltenböck.

Bezirk: Burggrafenamt

