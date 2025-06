16-Jähriger stirbt nach Motorradunfall in Salzburg

Von: apa

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Thalgauer Landesstraße im Gemeindegebiet von Thalgau im Salzburger Flachgau ums Leben gekommen. Der leblose Bursch wurde von einem vorbeifahrenden Autolenker gefunden, der die Rettungskette in Gang setzte. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, berichtete die Polizei.

Der Autofahrer fand den einheimischen 16-Jährigen gegen 1.30 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen eines von der Staatsanwaltschaft beauftragten Sachverständigen soll der Bursch mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet unterwegs gewesen sein. In einer Linkskurve geriet er rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun, teilte die Polizei am Nachmittag auf APA-Nachfrage mit. Für den Leichnam des 16-Jährigen wurde keine Obduktion angeordnet, hieß es.

In einer ersten Polizeiaussendung hatte es anfangs geheißen, der Jugendliche wäre auf einem Moped unterwegs gewesen. Dies korrigierte die Exekutive später auf ihrer Homepage.