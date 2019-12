17-jährige Boznerin mit 250 Gramm Heroin geschnappt

Ein 17-jähriges Mädchen aus Bozen wurde am gestrigen Weihnachtstag von der Bahnpolizei in Verona in Gewahrsam genommen. Sie war gerade aus einem Regionalzug ausgestiegen, als sie beim Anblick der Offiziere in offensichtlicher Weise nervös wurde.

Eine darauffolgende Untersuchung ergab, dass die Jugendliche im Besitz einer Zellophanhülle mit darin enthaltenem reinen Heroin der Menge von 250 Gramm war.

Das 17-jährige Mädchen, eine italienische Staatsbürgerin, wurde in eine Jugendstrafanstalt in Treviso gebracht, wo sie nun auf den Prozess wartet, so berichtet Alto Adige online.