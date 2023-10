18-jähriger Bozner bricht in Pfarrhaus ein

Besagno – Ein 18-jähriger Bozner ist mit zwei Komplizen in der Fraktion Besagno bei Mori im Trentino in die Wohnung des Pfarrers eingebrochen. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag ereignet.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde der 18-Jährige von den Carabinieri aus Rovereto aufgehalten. Jemand hatte die Eindringlinge bemerkt und den Notruf verständigt.

Die drei mutmaßlichen Täter hatten die Tür des Pfarrhauses aufgebrochen, doch die Ordnungshüter sind rechtzeitig eingeschritten, noch bevor etwas entwendet werden konnte.

Während für den 18-Jährigen die Handschellen klickten, gelang seinen Komplizen in der Dunkelheit die Flucht. Im Rahmen eines Schnellverfahrens wurde die Haft bestätigt.