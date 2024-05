20-jähriger Dealer aus Brixen zu zwei Jahren Haft verurteilt

Brixen – Die Brixner Carabinieri haben einen 20-Jährigen wegen Drogenhandels festgenommen. Außerdem wurden 770 Gramm Haschisch und 4.000 Euro in bar beschlagnahmt.

Die Carabinieri führten die Ermittlungen sowohl in Zivil als auch in Uniform durch. Der 20-Jährige, der sich auf einemSpielplatz in der Oswald-von-Wolkenstein-Straße in Milland aufhielt, versuchte, sich unauffällig zu entfernen, als er die Ordnungshüter erblickte.

Die Carabinieri schöpften daraufhin Verdacht und hielten ihn auf. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Ordnungshüter drei Stück Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 170 Gramm.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Carabinieri auf weitere 600 Gramm Haschisch: Die Drogen waren an verschiedenen Orten in seinem Schlafzimmer versteckt und bereits verkaufsfertig verpackt.

Neben Vakuumbeuteln und einem Vakuumiergerät wurde Bargeld in Höhe von fast 4.000 Euro sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Der 20-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt und anschließend in einem Schnellverfahren im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt.