20 Prozent der Südtiroler geimpft

Bozen – Die Impfkampagne nimmt immer weiter Fahrt auf. War vor wenigen Tagen die 100.000-er-Marke geknackt worden, haben nun bereits knapp 110.000 Südtirol mindestens die erste Impfdosis erhalten. Damit sind rund 20 Prozent der Südtiroler bereits geimpft.

Aktuell werden Impftermine für die Über-60-Jährigen vergeben. Bald schon starten die Vormerkungen für die nächste Altersgruppe. In der anstehenden Woche erwartet der Sanitätsbetrieb fast 35.000 Impfdosen. Medienberichten zufolge sollen die meisten davon von Biontech/Pfizer kommen.

Mittlerweile gibt es bei der Vormerkung eine Tabelle. Daraus wird ersichtlich, welcher Impfstoff wann eingesetzt wird. Somit sollen Absagen in letzter Sekunde vermieden werden.

Neben der Impfkampagne starten ab Montag in den ersten Gemeinden die flächendeckenden und kostenlosen Nasenflügeltests. In Bozen werden etwa fünf Testzentren eingerichtet. Benötigt wird eine Voranmeldung, die online oder telefonisch erfolgt. Die Aktion “Wir testen” soll die geplanten Lockerungen in der Gastronomie begleiten.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia