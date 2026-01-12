Aktuelle Seite: Home > Chronik > 21-Jähriger im Eisacktal wegen Drogenhandels festgenommen
200 Gramm Kokain beschlagnahmt

21-Jähriger im Eisacktal wegen Drogenhandels festgenommen

Montag, 12. Januar 2026 | 08:31 Uhr
12.01.2026 CC Bressanone
Carabinieri
Von: mk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben einen 21-Jährigen im Eisacktal wegen Drogenhandels festgenommen. Der junge Mann war in der vergangenen Nacht in Klausen im Ortsteil Frag auf der Brennerstaatsstraße im Rahmen einer Straßenkontrolle in einem Pkw des Typs MG3 aufgehalten worden.

Weil sich der 21-Jährige albanischer Abstammung bei der Kontrolle äußerst nervös verhielt, schöpften die Ordnungshüter Verdacht. Die Carabinieri durchsuchten den Wagen und entdeckten in der Tat zwei Päckchen, die insgesamt rund 200 Gramm Kokain enthielten.

Der 21-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, nächtigt vorübergehend in einer Unterkunft in Natz-Schabs, die die Carabinieri ebenfalls durchsuchten. Dort stellten sie eine Präzisionswaage sowie zwei Messer mit Spuren eines weißen Pulvers sicher. Vermutlich handelte es sich ebenfalls um Kokain.

Sowohl die Drogen als auch der Wagen, mit dem der junge Mann unterwegs war, wurden beschlagnahmt. Die sichergestellten Substanzen werden im Labor analysiert, um deren Qualität und Wirkungsgrad zu bestimmen.

Bezirk: Eisacktal

Bezirke

Eisacktal

