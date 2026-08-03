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Unfall in Vahrn

21-Jähriger stürzt mit E-Bike über Böschung

Montag, 03. August 2026 | 08:38 Uhr
mountainbike fahrrad
stnews/luk
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Von: Lukas Unterkofler

Vahrn – Ein schwerer E-Bike-Unfall hat sich am Sonntagabend in Vahrn ereignet. Ein 21-jähriger Südtiroler erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen werden.

Der Unfall geschah gegen 18.45 Uhr auf der Straße nach Spiluck. Der junge Mann war gemeinsam mit einem weiteren Radfahrer unterwegs, als beide aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke prallten.

Durch den Aufprall kamen beide von der Fahrbahn ab und stürzten mehrere Meter die darunterliegende Böschung hinunter. Der 21-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus Bozen geflogen.

Der zweite Radfahrer kam mit leichteren Verletzungen davon und wurde in das Krankenhaus Brixen eingeliefert.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Bergrettung Brixen, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte des Rettungshubschraubers. Die genaue Unfallursache wird untersucht.

Bezirk: Eisacktal

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