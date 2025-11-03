Aktuelle Seite: Home > Chronik > 21 Wildtiere in Österreich mit Vogelgrippe infiziert
Bisher sind vor allem Schwäne von der Vogelgrippe betroffen

21 Wildtiere in Österreich mit Vogelgrippe infiziert

Montag, 03. November 2025 | 11:15 Uhr
Bisher sind vor allem Schwäne von der Vogelgrippe betroffen
APA/APA/THEMENBILD/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN
Schriftgröße

Von: apa

Nach ersten bestätigten Fällen von Vogelgrippe bei Wildtieren in Österreich gilt seit Montag für das gesamte Bundesgebiet ein “erhöhtes Risiko”. Bis dahin waren nachweislich 21 Tiere in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich erkrankt. Zuerst war Ende September die Hochpathogene Aviären Influenza A (H5N1) bei Schwänen im Bezirk Feldkirchen in Kärnten festgestellt worden.

Dort waren laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) neun Wildvögel, Schwäne und Graugänse, betroffen. Im Oktober folgten zuerst Fälle in Niederösterreich. Im Bezirk Gmünd war eine Stockente mit dem Virus infiziert, in den Bezirken Horn und Amstetten insgesamt zehn Schwäne, geht aus einer Tabelle der AGES hervor. Der bisher jüngste bestätigte Fall stammt aus Oberösterreich, ein Schwan in Enns war an Vogelgrippe verendet, wurde am 31. Oktober mitgeteilt.

Keine Stallpflicht für Hausgeflügel

Noch am vergangenen Freitag hat das Gesundheitsministerium eine Kundmachung herausgegeben, wonach mit Montag Österreich als Gebiet mit “erhöhtem Risiko” eingestuft wird. Damit sind Maßnahmen verbunden, die zum Ziel haben, “den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu unterbinden und somit eine Übertragung der Aviären Influenza in heimische Bestände zu verhindern”. Es gilt zwar keine Stallpflicht für Hausgeflügel, aber die Tiere dürfen nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden, sondern nur mehr in Unterständen oder Ställen. Außerdem muss die Trennung von Enten und Gänsen von Wildvögeln sichergestellt werden.

Laut AGES sind bisher weder in Österreich noch in Europa Erkrankungen nach Infektionen mit H5N1 beim Menschen nachgewiesen worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
69
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
26
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Kommentare
25
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Kommentare
22
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
17
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 