211 Jahre Carabinieri: Feierlichkeiten in Brixen

Erfolge in Südtirol

Von: Ivd

Brixen – Morgen wird in Brixen (BZ) der 211. Jahrestag der Gründung der Carabinieri gefeiert. Die Zeremonie beginnt um 10.30 Uhr auf dem Domplatz, begleitet von einer Kranzniederlegung um 08.00 Uhr am Denkmal für die Gefallenen in Bozen. Der General der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, Stefano Paolucci, und der Provinzkommandant Antonio Forte werden die Feierlichkeiten leiten.

Die Carabinieri, die 1814 von König Vittorio Emanuele I. gegründet wurden, sind seit über zwei Jahrhunderten unermüdlich im Dienst der öffentlichen Sicherheit. Im vergangenen Jahr haben sie mit über 22.500 Einsätzen, 3.125 Anzeigen und 322 Verhaftungen eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Besonders hervorzuheben ist ihre Arbeit in der Prävention von Gewalt und Kriminalität, insbesondere durch Schulbesuche und Informationsveranstaltungen für Senioren.

Die Feier wird nicht nur die historische Bedeutung der Carabinieri ehren, sondern auch die enge Verbindung zwischen den Sicherheitskräften und der Südtiroler Bevölkerung unterstreichen. Alle Bürger sind eingeladen, an der Feier teilzunehmen.