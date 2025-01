22-Jähriger wird nach Gewalt auf Silvester-Party angezeigt

Von: mk

St. Ulrich – Die Carabinieri von St. Ulrich haben einen 22-Jährigen aus dem Veneto, der allerdings seinen Wohnsitz in Gröden hat, wegen Prügelei sowie schwerer Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Anlass ist ein Vorfall während der Neujahrsfeierlichkeiten bei einer Feier in Kastelruth in der Nähe der Seilbahn “Monte Seuc”.

Den Ermittlungen zufolge griff der junge Mann, der sich offensichtlich in trunkenem oder berauschtem Zustand befand, mehrere Anwesende tätlich an und schlug wahllos um sich. Darüber hinaus bedrohte er die Anwesenden mit einer Glasflasche, die er selbst zerbrochen hatte.

Die Carabinieri schritten ein und stoppten den Angreifer, bevor die Gewalt weiter eskalieren konnte. Dadurch brachten sie die Situation unter Kontrolle. Die anderen Besucher waren zwar erschüttert, sie hatten sich jedoch keine schweren Verletzungen zugezogen.