Tragischer Unfall

23-Jährige aus Brixen in Salzburg von Lkw erfasst – tot

Freitag, 12. September 2025 | 17:03 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
Von: mk

Salzburg – Eine 23-jährige Südtirolerin aus Brixen ist bei einem tragischen Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen. Die junge Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Gaisbergstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung, als ein Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug nach rechts abbiegen wollte, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Die junge Frau wurde von dem Lastwagen erfasst.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb die 23-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein Alkoholtest beim 46-jährigen Lkw-Fahrer verlief negativ.

Bezirk: Eisacktal

Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

