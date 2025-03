25 Brände sollen auf sein Konto gehen

Von: mk

Bozen – Den Sommer 2022 werden vielen Bozner noch in unguter Erinnerung haben: 25 Brände wurden in der Umgebung von Bozen und Eppan im Zeitraum vom 11. Juli bis zum 26. August gelegt. Laut Bozner Staatsanwaltschaft Bozen soll es sich bei dem Täter um einen 24-jährigen Bozner handeln. Gegen ihn wurde Anklage erhoben.

Die Brände waren in ganz unterschiedlichen Gebieten in der Umgebung von Bozen gelegt worden – unter anderem in der Nähe der Haselburg, auf der Guntschner Promenade, auf dem Hörtenberg, aber auch in den Gebieten um Frangart und Eppan.

Der junge Mann hielt die Berufsfeuerwehr über Wochen hinweg in Atem. Nach einem Fluchtversuch konnte er schließlich festgenommen werden. Als der mutmaßliche Brandstifter gestellt wurde, hatte er einen Gasanzünder mit langer Flamme bei sich.

Die Anhörung vor dem Vorverhandlungsrichter ist für den 29. Mai angesetzt. Anwältin Verena Menestrina wurde zur Verteidigung des Angeklagten aufgerufen.