25-Jähriger in Sterzing verhaftet

Brenner – Die Polizei vom Kommissariat am Brenner hat Wochenende am Bahnhof am Brenner, an der Autobahnmautstelle in Sterzing und auf der Brennerstaatsstraße im Wipptal verschärfte Kontrollen durchgeführt. Ein 25-Jähriger wurde verhaftet.

Der italienische Staatsbürger saß am Sonntagabend in einem Flixbus und befand sich auf dem Weg nach Süden. Kontrolliert wurde der junge Mann bei der Autobahnmautstelle in Sterzing.

Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl vor. Aufgrund von Vermögensdelikten muss er eine dreijährige Haftstrafe abbüßen.

Insgesamt hat die Polizei 120 Personen identifiziert und es wurden 64 Fahrzeuge überprüft.

Vier Motorradfahrer, die auf der Strecke zum Jaufenpass zu schnell unterwegs waren, kassierten wegen Überschreitung des Tempolimits eine Geldstrafe.