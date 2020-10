29-Jähriger in Bozen Süd mehrfach angeschossen

Bozen – In Bozen Süd ist am Dienstagnachmittag ein junger Mann aus Tunesien angeschossen und gleich von drei Kugeln ins Bein getroffen worden.

Der 29-Jährige konnte selbst Hilfe holen, indem er sich in der Nähe der Müllverbrennungsanlage und der MeBo-Einfahrt in Richtung Straße schleppte, wo er eine Polizeistreife auf sich aufmerksam machen konnte. Die Exekutivbeamten forderten dann Verstärkung und Rettungskräfte an. Der angeschossene und stark blutende Mann musste nach der Erstversorgung im Krankenhaus notoperiert werden. Unter anderem wurde er an der Ferse und im Beckenbereich getroffen. Er ist außer Lebensgefahr.

Angaben zum Täter wollte er den Beamten aber nicht geben. Dieser befindet sich auf der Flucht. Am Tatort fand die Spurensicherung vier Patronenhülsen. Somit verfehlte eine der Kugeln den 29-Jährigen.

Laut Tageszeitung Alto Adige wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Weil der Tunesier wegen Drogenhandels vorbestraft ist, gehen die Behörden derzeit davon aus, dass ein Zusammenhang bestehen könnte. Womöglich wollte jemand eine offene Rechnung begleichen oder dem Tunesier eine Lektion erteilen. Seit einigen Wochen hat der Nordafrikaner eine Arbeit angenommen und scheint sich vom Drogenhandel entfernt zu haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tunesier nicht alleine und zu Fuß an den Tatort gekommen ist. Vermutet wird, dass er mit dem Täter in einem Auto dorthin gefahren ist. Es könnte dann zum Streit gekommen sein, der eskaliert ist.