30-jährige Eisacktalerin bringt sich in peinliche Situation

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Samstag in Bozen eine mutmaßliche Ladendiebin aus dem Eisacktal angezeigt. In einer Boutique im Stadtzentrum ist der Alarm losgegangen, als die 30-Jährige das Geschäft verlassen wollte.

Die Frau konnte von einem Angestellten aufgehalten werden, bis die Ordnungshüter eintrafen.

In ihrer Tasche befanden sich drei Kleidungsstücke, deren elektronischen Sicherungsetiketten entfernt worden waren.

Die junge Frau schämte sich offensichtlich für die Situation, in die sie sich gebracht hatte. Quästor Paolo Sartori sprach ein polizeiliches Aufenthaltsverbot aus.