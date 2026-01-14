36-Jährige im Bezirk Mistelbach erdrosselt – Partner in Haft

Von: apa

In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der Lebensgefährte (47) der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf der Liegenschaft des Mannes. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der Polizeiinspektion Mistelbach Anzeige erstattet.

Er sei von dem 47-Jährigen, einem Bekannten, angerufen worden, der ihn über die Tötung informiert habe. Der Tatverdächtige zeigte sich laut Polizei kooperativ und führte die Beamten zu dem Leichnam. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet.

Tat schon am 5. Jänner

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben) ermittelt. Der 47-Jährige gab bei der Einvernahme an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Er war laut Polizei umfassend geständig.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)