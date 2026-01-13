Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schock in Meran: Jugendlicher raubt Teenager aus
Er hatte eine Schreckschusspistole dabei

Schock in Meran: Jugendlicher raubt Teenager aus

Dienstag, 13. Januar 2026 | 11:22 Uhr
13.01.2026 CC Merano
Carabinieri
Von: luk

Meran – In Meran ist es in den vergangenen Tagen zu einem bedenklichen Zwischenfall unter Jugendlichen gekommen: Dank des schnellen Eingreifens der Mutter des Opfers (16) haben die Carabinieri von Meran einen 15-Jährigen wegen schweren Raubes angezeigt. Der Jugendliche soll einen Gleichaltrigen bedroht und ausgeraubt haben.

Der Vorfall begann am Bahnhof von Meran: Laut Angaben der Carabinieri soll der 15-Jährige einen 16-Jährigen mit Drohungen eingeschüchtert, ihn am Hals gepackt und gezwungen haben, mit ihm in Richtung dessen Wohnort zu fahren.

Während der Zugfahrt bedrohte der mutmaßliche Täter sein Opfer mit einer Pistole, hielt sie ihm an die Stirn und nahm ihm Geldbörse und Handy ab. Da sich kein Bargeld im Portemonnaie befand, zwang er den Jugendlichen, mit ihm bis zur Wohnung zu gehen. Dort sollte er Geld holen. Der 16-Jährige konnte sich schließlich in die Wohnung flüchten, wo seine Mutter sofort den Notruf wählte.

Beim Eintreffen einer Carabinieri-Streife flüchtete der Täter. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen führten jedoch rasch zum Erfolg: Entlang der Fluchtstrecke fanden die Beamten eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole sowie einen Teleskopschlagstock. Handy und Geldbörse wurden in der Nähe des Bahnhofs sichergestellt und dem Opfer zurückgegeben. Der 15-Jährige wurde wenig später unweit der Wohnung des Opfers ausgeforscht und wegen schweren Raubes angezeigt.

Kommentare

